За время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 93 тыс. оккупантов, 2 937 танков и 1 603 дрона, - Генштаб ВСУ
Только с 24 февраля Россия потеряла на войне в Украине 93 080 рашистов, 5 911 бронемашин, 2 937 танков, 1 925 артсистем и 1 603 беспилотника
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 8 декабря потери России составляют:
- личного состава – около 93 080 (+340) человек
- танков – 2 937 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 5 911 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 1 925 (+2) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средств ПВО – 211 (+0) ед.
- самолетов – 281 (+0) ед.
- вертолетов – 264 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2)
- крылатых ракет / cruise missiles ‒ 592 (+0)
- кораблей /катеров – 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4528 (+2) ед.
- специальной техники – 164 (+1)
В Генштабе подчеркнули, что окончательные данные уточняются.
- 7 декабря офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко отметил, что на Бахмутское направление РФ бросила все боеспособные части и несет там большие потери.
- Боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Владимир Назаренко в эфире Еспресо рассказал, что на Бахмутском направлении у РФ уменьшилось преимущество в артиллерии, и она пытается усилиться путем живой силы.
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