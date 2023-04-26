Об этом информирует Офис генерального прокурора.

На открытых слушаниях Комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам генеральный прокурор Андрей Костин подытожил, что в Украине зафиксировано более 80 тысяч военных преступлений России.

"Мы видим, что первоочередное обязательство Украины – положить конец безнаказанности за самые серьезные преступления. Мы остаемся преданными расследованию военных преступлений, преступления геноцида и преступления агрессии. Еще долго одним из приоритетов Украины будет оставаться возмещение убытков и разрушений, нанесенных Россией. Всемирный банк оценивает ущерб в 411 миллиардов долларов, агрессор должен заплатить", – подчеркнул генпрокурор.

Создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии (ICPA) поможет собирать и координировать доказательства против ответственных за подготовку и ведение этой агрессивной войны.

"В настоящее время зафиксировано более 80 000 военных преступлений, совершенных РФ в Украине. Более 10 000 мирных жителей погибли", - подчеркнул Костин.

Сообщается, что по меньшей мере 13 тысяч гражданских украинцев получили ранения.

Кроме того, более 98 тысяч объектов гражданской инфраструктуры были повреждены или разрушены Россией.