За время полномасштабного вторжения РФ погибли не менее 10 тыс. гражданских украинцев, более 13 тыс. ранены
С 24 февраля 2022 года по 26 апреля 2023 года в Украине от рук россиян погибли по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей, более 13 тысяч получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
На открытых слушаниях Комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам генеральный прокурор Андрей Костин подытожил, что в Украине зафиксировано более 80 тысяч военных преступлений России.
"Мы видим, что первоочередное обязательство Украины – положить конец безнаказанности за самые серьезные преступления. Мы остаемся преданными расследованию военных преступлений, преступления геноцида и преступления агрессии. Еще долго одним из приоритетов Украины будет оставаться возмещение убытков и разрушений, нанесенных Россией. Всемирный банк оценивает ущерб в 411 миллиардов долларов, агрессор должен заплатить", – подчеркнул генпрокурор.
Создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии (ICPA) поможет собирать и координировать доказательства против ответственных за подготовку и ведение этой агрессивной войны.
"В настоящее время зафиксировано более 80 000 военных преступлений, совершенных РФ в Украине. Более 10 000 мирных жителей погибли", - подчеркнул Костин.
Сообщается, что по меньшей мере 13 тысяч гражданских украинцев получили ранения.
Кроме того, более 98 тысяч объектов гражданской инфраструктуры были повреждены или разрушены Россией.
- Ранее вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что все страны-подписанты Римского статута обязаны исполнять ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.
- В ЕС надеются на открытие международного Центра по расследованию преступления агрессии РФ против Украины до конца июня.
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