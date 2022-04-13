За время полномасштабного вторжения РФ киевляне получили около 53 тыс. продуктовых наборов и свыше 53,7 тыс. горячих обедов, - КГГА
С 24 февраля жителям Киева было предоставлено около 53 тыс. продуктовых наборов и свыше 53,7 тыс. горячих обедов. Приблизительно 39 тыс. горожан получили соцуслуги
Об этом сообщила КГГА .
"В Киеве с начала полномасштабного вторжения горожане получили около 53 тыс. продуктовых наборов первой необходимости и более 53,7 тыс. горячих обедов. Кроме того, около 39 тыс. киевлян получили социальные услуги, в том числе услуги обслуживания на дому", - отметили в городской администрации.
В Киеве работает гуманитарный штаб , который обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего одиноких и пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми. Штаб работает по следующим направлениям: лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости, логистические услуги, волонтеры.
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