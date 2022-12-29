Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 1318 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 29 декабря 2022 года официальное число погибших - 450. Выросло количество раненых - 871", - пишет прессслужба.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 268, Киевской - 117, Николаевской - 81, а также Запорожской области - 80, Херсонской - 77, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 40.

Вчера, 28 декабря, в результате обстрела РФ села Кизомис Херсонской области ранения получили двое детей в возрасте 10 и 14 лет. И в селе Бугаевка Харьковской области на российской мине подорвался 7-летний мальчик. В результате чего получил травматическую ампутацию конечности.

Эти данные не окончательны, ведь продолжаются боевые действия, а часть территории временно оккупирована.

Пресс служба советует платформу "Дети войны", на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны РФ.

Кроме того, из-за обстрелов рашистов повреждены 3126 учебных заведений, из них 337 - разрушены полностью.

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