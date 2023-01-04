За время полномасштабного вторжения ДБР объявило подозрения почти 500 коллаборантам
В 2022 году Государственное бюро расследований объявило подозрения почти 500 фигурантам в производстве относительно государственной измены и коллаборационной деятельности во время войны с РФ
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
С 24 февраля 2022 года по начало января 2023 года, почти за год противостояния Украины вооруженной агрессии РФ, бюро расследует 1180 уголовных производств по преступлениям против Национальной безопасности нашей страны.
В частности, 952 уголовных производства по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 184 уголовных производств – коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УК Украины), еще 12 – пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).
По результатам расследований 491 человек уже сообщены о подозрении, 308 – объявлены в розыск и еще 1342 – проверяют на причастность к госизмене и коллаборационной деятельности.
"В суд по этим статьям уже направлено 137 обвинительных актов", - подчеркивают в пресс-службе.
Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.
- 8 декабря 2022 года правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданный российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".
- Сотрудники ДБР в ходе проведения стабилизационных мероприятий задержали в Херсоне четырех работников Северной исправительной колонии №90, во время временной оккупации города работавших на захватчиков.
- 30 декабря 2022 года в Херсоне задержали коллаборантку, которая после работы руководителем "отдела кадров" в оккупационной колонии сдалась правоохранителям.
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