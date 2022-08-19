За время полномасштабного вторжения армия РФ убила 362 ребенка и ранила более 716 детей
Рашисты убили 362 ребенка и более 716 ранили за время полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора .
"По состоянию на утро 19 августа 2022 года более 1078 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 362 ребенка погибли и более 716 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Данные не окончательны, поскольку боевые действия продолжаются на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей на Донетчине – 376, Харьковщине – 202, Киевщине – 116, Черниговщине – 68, Луганщине – 61, Николаевщине – 60, Херсонщине – 55 и в Запорожской области – 40.
Сообщается, что 17 августа в результате попадания российского снаряда в дом в Харькове погиб 13-летний подросток, а еще двое детей 12 и 13 лет ранены.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - добавляют в пресс-службе.
- 18 августа стало известно, что кафиры убили 361 ребенка и ранили более 714 за время полномасштабного вторжения в Украину.
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