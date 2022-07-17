За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла: 38 300 военных, 3879 БМП, 1684 танка
С 24 февраля российские оккупанты потеряли около 38 300 рашистов, 3879 боевых бронированных машин, 1684 танков и 166 крылатых ракет
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ . С 24 февраля по 17 июля армия РФ потеряла:
- личного состава – около 38 300 (+160) человек,
- танков – 1684 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 3879 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 846 (+0) ед,
- РСЗО – 248 (+1) ед,
- средства ПВО – 110 (+1) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
- крылатые ракеты – 166 (+4),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,
- специальная техника – 68 (+0).
Армия России за сутки наибольшие потери понесла на Бахмутском направлении.
- Украинские защитники за прошедший день уничтожили 47 российских агрессоров, а также значительное количество военной техники, в том числе восемь гаубиц.
- Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов русских войск.
- 40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русского бронеавтомобиля "Тигр", танка и БМП.
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