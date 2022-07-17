Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ . С 24 февраля по 17 июля армия РФ потеряла:

личного состава – около 38 300 (+160) человек,

танков – 1684 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 3879 (+5) ед,

артиллерийских систем – 846 (+0) ед,

РСЗО – 248 (+1) ед,

средства ПВО – 110 (+1) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),

крылатые ракеты – 166 (+4),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,

специальная техника – 68 (+0).

Армия России за сутки наибольшие потери понесла на Бахмутском направлении.

Украинские защитники за прошедший день уничтожили 47 российских агрессоров, а также значительное количество военной техники, в том числе восемь гаубиц.

Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов русских войск.

40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русского бронеавтомобиля "Тигр", танка и БМП.

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