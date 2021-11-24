За время "перемирия" в зоне ООС погибли 66 украинских военных, 275 человек получили ранения, - Украина в ОБСЕ

Об этом сообщила миссия Украины при ОБСЕ, передает Укринформ .



"В общей сложности с 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года Объединенные силы Украины зарегистрировали 2 848 нарушений режима прекращения огня российской стороной. Особую обеспокоенность вызывает то, что в 759 случаях оккупационные войска применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате за этотпериод погибли 66 украинских бойцов и 275 получили ранения", – заявила украинская делегация.



Дипломаты отметили, что Россия продолжает нарушать условия режима "тишины" - оккупанты регулярно обстреливают украинские позиции в ООС и устраивают провокации. Ситуация обострилась в течение недели 15-21 ноября: российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ 65 раз, из них 26 – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, в результате обстрела у Причепиловки погиб украинский боец.



Миссия Украины в ОБСЕ призвала Российскую Федерацию выполнять условия Минских договоренностей и выполнять все обязательства.

Как сообщалось ранее, в течение недели 15-21 ноября украинская разведка зафиксировала 58 случаев нарушения россиянами режима прекращения огня в ООС.

19 ноября в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб старший солдат Уберт Мрачковский.

С начала ноября 2021 года кафиры разрушили 25 домов в поселке Невельское Донецкой области.