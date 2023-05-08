За время пандемии от коронавируса в Украине умерли более 112 тысяч человек, - Ляшко
С начала пандемии от осложнений COVID-19 в Украине умерли 112 268 человек
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор ляшко, сообщает Укринформ.
"С начала пандемии в результате осложнений COVID-19 умерли 112 268 человек, из них 89 детей. Зафиксировано 154 394 случая заболевания коронавирусом среди медработников, умерли из-за вируса с начала пандемии 1 256 медработников", - рассказал Ляшко.
Он добавил, что в Украине было зарегистрировано 5 544 969 случаев COVID-19.
По словам министра, всего в Украине было сделано 35 млн прививок против коронавируса, одну дозу получили 16 339 тыс. человек, две дозы – 15 484 тыс. человек.
- 8 мая Виктор Ляшко заявил, что в Украине скоро могут снять карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии COVID-19.
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