Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор ляшко, сообщает Укринформ.

"С начала пандемии в результате осложнений COVID-19 умерли 112 268 человек, из них 89 детей. Зафиксировано 154 394 случая заболевания коронавирусом среди медработников, умерли из-за вируса с начала пандемии 1 256 медработников", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что в Украине было зарегистрировано 5 544 969 случаев COVID-19.

По словам министра, всего в Украине было сделано 35 млн прививок против коронавируса, одну дозу получили 16 339 тыс. человек, две дозы – 15 484 тыс. человек.