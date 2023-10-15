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За время оккупации в Крыму выявили более 5 тысяч нарушений прав человека

15 октября, 2023 воскресенье
14:08
Общество

С начала российской оккупации Крыма в 2014 году на полуострове зафиксировано более 5 тысяч нарушений прав человека. Преимущественно они касались крымских татар

Об этом заявил крымскотатарский активист, правозащитник, заместитель директора Украинского института Алим Алиев во время конференции "Крым глобальный. Понимание Украины через Юг", пишет Укринформ.

"За последние 9,5 года более 5 тысяч нарушений прав человека зарегистрировано в Крыму. В основном это касается крымских татар. Россия пытается сосредоточить внимание на крымских татарах, выставляя их потенциальными террористами и преступниками", – сказал Алиев.

Правозащитник отметил, что сегодня Украина проходит через процесс деколонизации Крыма. По его словам, Крым после 2014 года превратился в "образец мер колонизации для России".

За время оккупации из Крыма уехали около 70 тысяч человек, а более 700 тысяч – приехали туда из России. Среди приезжих как военные, так и гражданские.

"Это наша общая война. И в этой войне многие крымские татары, украинцы и представители других национальностей сейчас находятся в рядах ВСУ на передовой. Это война не только за нашу территорию, за нашу землю, но и за нашу самобытность, за наше достоинство и за наше будущее", – подчеркнул Алиев.

  • В то же время, с начала полномасштабного вторжения России в Украине по состоянию на август 2023 года зафиксировали 100 666 совершенных оккупантами военных преступлений.
Россия
Крым
Война с Россией
оккупированные территории
окупанти
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