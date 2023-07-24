Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, только за прошедшую неделю на южном направлении Силы обороны деоккупировали более 12 км² украинской земли. Всего с начала контрнаступления на этом направлении освобождено уже более 192 км территорий.

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

Кроме этого, на Бахмутском направлении Силы обороны за время наступления освободили около 35 км территории. Как рассказывает Маляр, за прошедшую неделю в этом направлении ВСУ вернули под свой контроль около 4 км земель.

В настоящее время ключевые бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

Президент Владимир Зеленский 21 июля заявил , что контрнаступление ВСУ продвигается медленно потому, что оно началось позже, чем планировалось. Также представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал , что контрнаступление Украины продолжается непосредственно на поле боя, а также в дипломатической, информационно-экономической и многих других областях.

23 июля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

24 июля в возведении Генерального штаба ВСУ сообщалось , что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.