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За время наступления Силы обороны освободили более 192 км территории на юге и 35 км на Бахмутском направлении.

24 июля, 2023 понедельник
08:40
Война с Россией

По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге освобождено уже более 192 км² украинской территории, а на Бахмутском направлении – 35 км²

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, только за прошедшую неделю на южном направлении Силы обороны деоккупировали более 12 км² украинской земли. Всего с начала контрнаступления на этом направлении освобождено уже более 192 км территорий.

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

Кроме этого, на Бахмутском направлении Силы обороны за время наступления освободили около 35 км территории. Как рассказывает Маляр, за прошедшую неделю в этом направлении ВСУ вернули под свой контроль около 4 км земель.

В настоящее время ключевые бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

Президент Владимир Зеленский 21 июля заявил , что контрнаступление ВСУ продвигается медленно потому, что оно началось позже, чем планировалось. Также представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал , что контрнаступление Украины продолжается непосредственно на поле боя, а также в дипломатической, информационно-экономической и многих других областях.

23 июля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

24 июля в возведении Генерального штаба ВСУ сообщалось , что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Украина
Россия
Мелитополь
военные силы Украины
Бердянск
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Анна Маляр
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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