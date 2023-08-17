Об этом заявил руководитель департамента Офиса генпрокурора по надзору в производствах о преступлениях в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, передает Радио Свобода.

В ходе дискуссии "Геноцид как преступление. Как наказать виновных?" Белоусов сообщил, что подозрения получили уже 390 человек.

"Мы имеем два больших блока. Первый блок – это именно военные преступления, это убийства, сексуальное насилие, атаки на энергоструктуру и так далее. Мы уже официально объявили о подозрении 390 людям. 390 человек уже имеют статус подозреваемых", – сказал Белоусов.

Чиновник добавил, что в десятках дел уже есть приговоры.

"Более 200 дел в судах и 55 человек уже получили приговоры. Большая часть из них – так называемые заочные приговоры. То есть, мы установили, что это они виновны, суд вынес приговор, но этот человек пока не находится в наших руках. Но это вопрос времени", - рассказал Белоусов.

Представитель ОГП отметил, что продолжается также работа по привлечению к ответственности высшего военно-политического руководства РФ и спонсоров войны.

"Это депутаты Госдумы, это президенты РФ, это руководство минобороны и т. д. Или, например, крупный бизнес, который помогает России совершать эти бесчинства в Украине. Здесь мы имеем около 700 человек, уже получивших статус подозреваемых", - сказал Белоусов.

Кроме того, прокуратура сотрудничает с Международным уголовным судом, предоставляя ему доказательную базу.

"В Украине постоянно находятся представители Международного уголовного суда. В сентябре, возможно, в октябре они откроют свой постоянный офис. Но эти люди находятся здесь ежедневно. Они работают группами, сменяют друг друга. И ежедневно мы с ними ездим, допрашиваем людей, изучаем документации". ... Они изучают наши материалы. Основную доказательную базу они берут из наших уголовных производств. А мы с радостью делимся этим, потому что хотим, чтобы они использовали это с максимальной пользой", - рассказал Белоусов.

По словам представителя Офиса генпрокурора, 99% преступлений РФ будут расследованы именно в Украине.

"Исходя из опыта работы Международного уголовного суда, например, мы понимаем, что у него очень ограниченный круг. Его задача не сделать работу государства, а выполнить вспомогательную функцию. Мы понимаем, что ресурсы суда ограничены, он сможет привлечь, мы надеемся, 10, может 20 человек. А в Украине мы имеем 100 тыс. совершенных преступлений уже сейчас. То есть, это десятки тысяч военных преступников. Ни одна система мира, ни один международный институт никогда их не привлечет к ответственности", - сказал Белоусов.

Что касается темпов расследований, чиновник подчеркнул, что Украина должна продемонстрировать, что собирает доказательства даже в условиях войны.

"И нам не стыдно эти дела показать потом", - добавил Белоусов.

Руководитель департамента Офиса генпрокурора подчеркнул, что Украина в сотрудничестве с лучшими мировыми юристами пытается убедить международное юридическое сообщество, что РФ совершает именно геноцид.

"Мы очень-очень надеемся, что Международный уголовный суд, работая в Украине, будет прислушиваться к позиции экспертов, что все же, кроме военных преступлений, кроме преступлений против человечности, в Украине есть преступление геноцида. ... Это преступление, которое имеет системный характер, но при этом совершаемый с конкретным умыслом – уничтожить определенную группу полностью или частично", - сказал Белоусов.

Чиновник подчеркнул, что ключевая задача правоохранителей сейчас – максимально задокументировать все происходящее в Украине.

"Зафиксировать каждый обстрел, каждое убийство, каждый случай депортации наших детей, каждый случай сексуального насилия, установить это и зафиксировать, чтобы мы не лишились доказательств", - сказал Белоусов.

Представитель Офиса генпрокурора добавил, что преступления также исследуют на предмет того, что они имеют общего.

"Здесь мы уже видим систематичность однозначно, и мы видим, что эти преступления совершаются Россией с определенной целью. И собственно наша задача доказать эту цель. В нашей национальной юрисдикции есть большое магистральное производство по геноциду, которое осуществляет Офис генпрокурора вместе с СБУ, в рамках которого мы собираем доказательную информацию, мы анализируем все 100 тыс. преступлений, совершенных россиянами, с точки зрения наличия геноцидного умысла.… Мы максимально будем содействовать в сборе доказательств для того, чтобы у прокуроров Международного уголовного суда, а впоследствии судей сформировалось впечатление, что все-таки это геноцид", – пояснил Белоусов.

Чиновник добавил, что в 2022 году о геноциде "почти никто не хотел даже разговаривать", но в 2023 году ситуация изменилась.