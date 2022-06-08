За время масштабной войны РФ израсходовала более 1 млрд руб. на VPN-сервисы для обхода санкций, которые сама и ввела, - СМИ
Продает эти технологии государственный Ростелеком, который на обходе военной цензуры заработал больше, чем все частники
Об этом сообщает телеграм-канал русскоязычного эстонского интернет-издания "Можем объяснить".
После 24 февраля российские государственные учреждения стали активно размещать тендеры на аренду VPN для защиты интернет-связи. По подсчетам издания, всего за время войны с Украиной из бюджета на это было потрачено более 1 млрд рублей. В 2021 году за такой же период чиновники разместили заказов всего на 650 млн. Судя по опубликованным документам, чиновники готовятся к длительной интернет-цензуре – услуги закупают на год, а то и больше.
Одним из самых крупных заказчиков услуги является МВД РФ. Издание отмечает, что именно МВД является одним из рекордсменов по интернет-цензуре. С начала войны по запросам этого ведомства было заблокировано более 4 тысяч сайтов, свидетельствуют данные реестра Роскомсвободы.
Сервисами VPN захотели также воспользоваться Федеральная таможенная служба, Воентелеком, Минэкономразвития, Госкорпорация по организации воздушного движения, авиакомпания "Аврора", петербургский метрополитен, управления госзакупок разных регионов.
Основным выгодоприобретателем роста спроса стала государственная компания "Ростелеком" – она заключила сделок более чем на 600 млн рублей.
В то же время власти РФ вовсю борются со схемами обхода блокировок. Роскомнадзор начал ограничивать работу VPN-сервисов, "нарушающих федеральное законодательство". Под запрет попала одна из самых известных программ — ProtonVPN.
При этом представитель президента Дмитрий Песков в апреле заявил, что сам пользуется VPN-сервисами, потому что это не запрещено.
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