Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"С 24 февраля 2022 года Офисом генпрокурора начато 239 уголовных производств по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов. В результате задокументированных обстрелов погиб 201 гражданское лицо, еще 553 получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным ОГП, больше всего уголовных производств открыто по фактам обстрелов населенных пунктов Харьковщины (145 производств), Николаевщины (41) и Херсонщины (21).

Отмечается, что россияне применяют все типы кассетных снарядов, предназначенных для реактивных систем залпового огня, в первую очередь для "Урагана", "Смерча" и "Торнадо-С", а также для тактического ракетного комплекса "Точка".

В ОГП напомнили, что применение такого оружия против гражданского населения является грубым нарушением Женевских конвенций.