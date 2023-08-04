За время масштабной войны от кассетных снарядов РФ погибли более 200 гражданских украинцев, – ОГП
С 24 февраля 2022 г. от российских кассетных снарядов погибли более 200 гражданских украинцев. Применение этого оружия запрещено Женевскими конвенциями
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"С 24 февраля 2022 года Офисом генпрокурора начато 239 уголовных производств по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов. В результате задокументированных обстрелов погиб 201 гражданское лицо, еще 553 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным ОГП, больше всего уголовных производств открыто по фактам обстрелов населенных пунктов Харьковщины (145 производств), Николаевщины (41) и Херсонщины (21).
Отмечается, что россияне применяют все типы кассетных снарядов, предназначенных для реактивных систем залпового огня, в первую очередь для "Урагана", "Смерча" и "Торнадо-С", а также для тактического ракетного комплекса "Точка".
В ОГП напомнили, что применение такого оружия против гражданского населения является грубым нарушением Женевских конвенций.
- После полномасштабного вторжения в Украину россияне применяли кассетные боеприпасы с первого дня. 24 февраля 2022 года российскими военными была выпущена баллистическая ракета для комплекса "Точка-У", в которой содержалось 50 осколочно-фугасных боевых элементов по городу Угледар. Разбросанные вблизи местной больницы боевые элементы убили четырех и ранили десять гражданских лиц. 25 февраля российские военные применили кассетные боеприпасы БМ-27 "Ураган" при атаке на город Ахтырка. Кассетные боевые элементы упали на местный детский сад, среди убитых был ребенок.
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