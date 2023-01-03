Об этом заявил в эфире национального телемарафона пресс-офицер комендатуры обороны города Дмитрий Плетенчук, передает "Радио Свобода".

"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тыс. человек, сейчас примерно 50-60 тыс. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-либо другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой", – сказал Плетенчук.

Представитель комендатуры призвал людей уезжать, подчеркнув, что оставаться в городе опасно.

"Люди страдают. Обстреливают как раз те локации, где люди собираются, – рынок, один из нескольких работающих магазинов", – сказал Плетенчук.