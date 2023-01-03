За время масштабной войны население Херсона сократилось более чем на 80%, - комендатура
В Херсоне осталось менее 20% жителей по сравнению с численностью населения до полномасштабного вторжения РФ
Об этом заявил в эфире национального телемарафона пресс-офицер комендатуры обороны города Дмитрий Плетенчук, передает "Радио Свобода".
"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тыс. человек, сейчас примерно 50-60 тыс. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-либо другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой", – сказал Плетенчук.
Представитель комендатуры призвал людей уезжать, подчеркнув, что оставаться в городе опасно.
"Люди страдают. Обстреливают как раз те локации, где люди собираются, – рынок, один из нескольких работающих магазинов", – сказал Плетенчук.
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- 2 января утром армия РФ обстреляла городской рынок в центре Берислава Херсонской области: по меньшей мере пять человек ранены.
- Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо рассказал, что оккупанты перманентно обстреливают Херсон из артиллерии - прежде всего из реактивных систем залпового огня и пушек.
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