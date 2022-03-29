За время масштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях, - Генштаб ВСУ
Оккупанты ежедневно разрушают по два религиозных сооружения
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в "Фейсбуке".
"За месяц войны русской армией было уничтожено более 60 украинских храмов и религиозных сооружений. Россияне ежедневно разрушают два духовных сооружения", – говорится в сообщении.
По меньшей мере, в 8 областях Украины храмы потерпели разрушения, а именно: в Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.
В основном речь идет о православных храмах, однако оккупанты также разрушили мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.
Пострадавшие объекты нанесены на интерактивную карту.
Напомним, в Киевской области оккупанты уничтожили старинную деревянную церковь.
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