За время масштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в "Фейсбуке".



"За месяц войны русской армией было уничтожено более 60 украинских храмов и религиозных сооружений. Россияне ежедневно разрушают два духовных сооружения", – говорится в сообщении.



По меньшей мере, в 8 областях Украины храмы потерпели разрушения, а именно: в Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.



В основном речь идет о православных храмах, однако оккупанты также разрушили мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.



Пострадавшие объекты нанесены на интерактивную карту.

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