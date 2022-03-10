За время масштабного вторжения Россия убила в Украине 71 ребенка и ранила еще 100, – Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



Она отметила, что в городе Малин Житомирской области в результате авиационного удара погибли 5 человек, из них трое детей: пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения. В поселке Жуковского в Харьковской области при обстреле на рынке погиб 16-летний парень.



Ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области под завалами частного дома погибли 4 человека: две женщины и двое детей, 5-летней девочке удалось выжить. Также известно, что в городе Ирпень Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное обломочное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.



"За военное вторжение РФ в Украину, бесчинство российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену жизни своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм - закройте небо над Украиной", - добавляет Денисова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарная катастрофа в Украине – это часть плана России. Таким образом, оккупанты хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из их рук.