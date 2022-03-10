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Война с Россией: хроника
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За время масштабного вторжения Россия убила в Украине 71 ребенка и ранила еще 100, – Денисова

10 мартa, 2022 четверг
15:05
война с Россией

По состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года, с начала активного вторжения России, в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что в городе Малин Житомирской области в результате авиационного удара погибли 5 человек, из них трое детей: пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения. В поселке Жуковского в Харьковской области при обстреле на рынке погиб 16-летний парень.

Ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области под завалами частного дома погибли 4 человека: две женщины и двое детей, 5-летней девочке удалось выжить. Также известно, что в городе Ирпень Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное обломочное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"За военное вторжение РФ в Украину, бесчинство российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену жизни своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм - закройте небо над Украиной", - добавляет Денисова.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарная катастрофа в Украине – это часть плана России. Таким образом, оккупанты хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из их рук.

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