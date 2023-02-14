Об этом пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сказал в комментарии одному из украинских СМИ.

"За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек. Они не отвечали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Ведь для такой категории лиц была определена возможность пересечения границы исключительно в служебную командировку", - рассказал он.

"В очередной раз хотел бы также отметить, что есть и исключение, оно касается женщин и одиноких мужчин, которые могут выезжать из Украины, следуя к своим детям за границу или их сопровождать", - добавил представитель ГПСУ.