Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина За время действия запрета на выезд из Украины не выпустили почти 30 чиновников, – ГПСУ

За время действия запрета на выезд из Украины не выпустили почти 30 чиновников, – ГПСУ

14 февраля, 2023 вторник
16:36
Украина

С тех пор как вступил в силу запрет на выезд из Украины в неслужебных целях, пограничники не разрешили выехать за границу почти 30 чиновникам

Об этом пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сказал в комментарии одному из украинских СМИ.

"За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек. Они не отвечали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Ведь для такой категории лиц была определена возможность пересечения границы исключительно в служебную командировку", - рассказал он.

"В очередной раз хотел бы также отметить, что есть и исключение, оно касается женщин и одиноких мужчин, которые могут выезжать из Украины, следуя к своим детям за границу или их сопровождать", - добавил представитель ГПСУ.

Новости
война с Россией
Читайте также:
Автор
13 февраля, 2023 понедельник
Где Баканов? С ним все хорошо...
13 февраля, 2023 понедельник
В течение следующих нескольких дней произойдут важные события вокруг Бахмута, - Згурец
13 февраля, 2023 понедельник
Под Угледаром ВСУ разбили большую колонну оккупантов, - полковник СБУ Костенко
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.16
  • EUR
    Покупка 41.8
    Продажа 42.7
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 февраля
17:02
Николай Княжицкий
Цель фарисейства РПЦ и связанной с ней УПЦ – отмена Томоса. Наша цель – имплементация Томоса в законодательство
16:34
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7
16:31
"Туш ко дню святого Валентина": Бенкси выпустил новое граффити о домашнем насилии
16:30
В небе над Украиной зафиксировали шары с угловыми отражателями, - Игнат
16:19
Эксклюзив
Направление от Лимана до Угледара находится в сплошном огне, - заместитель командира батальона "Свобода" Назаренко
16:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
В ОК "Юг" проверяют информацию о насильственном задержании мужчины в Одессе людьми в военной форме
16:12
Эксклюзив
Сил оккупантов на северных границах Украины для нового вторжения недостаточно, - спикер ГПСУ
16:03
OPINION
В России предлагают расстреливать командиров-неудачников
15:53
СБУ сообщила о подозрении заместителю начальника генштаба РФ, руководившему полномасштабным вторжением
15:52
Эксклюзив
Успешное контрнаступление ВСУ на Юге может перерасти в операцию по освобождению Крыма, - генерал Маломуж
15:45
Обновлено
Воздушное пространство Молдовы открыли после трех часов запрета полетов
14:54
Пригожин заявил, что правительство РФ запретило вербовать заключенных из-за "высокой эффективности ЧВК"
14:41
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали авто с россиянами, - Центр нацсопротивления
14:33
Норвегия передаст Украине 8 танков Leopard II и 4 танка спецназначения
14:31
Антониу Гутерреш
"Нам нужно идти дальше": Гутерреш призвал готовиться к созданию "ООН 2.0"
14:22
Войска РФ минометами обстреляли приграничье Черниговщины
14:20
Эксклюзив
Сейчас создаются условия для контрнаступления ВСУ, - военный эксперт Черник
14:10
Германия возобновит производство боеприпасов к зенитным орудиям Gepard, которые она передала Украине
14:09
OPINION
Военный или гражданский: каким должен быть министр обороны
13:51
Вражеские войска обстреляли медучреждение в Херсоне
13:47
В Молдову под видом футбольных фанатов могли въехать диверсанты из Сербии. Белград требует доказательств
13:42
шпиён
В Европе действует шпионская сеть РФ, которая пытается помешать поставке оружия Украине, - разведка
13:37
В Германии заявили, что "весенний пакет" помощи Украине уже в пути
13:27
Эксклюзив
Украина ничего не сделала с инвестклиматом для развития предприятий ОПК, – политолог Магда
13:18
Украина получила награду IFR Awards 2022 за управление госдолгом
12:53
Беларусь заявила о подписании соглашения об экономическом сотрудничестве с Венгрией
12:44
Пытались перевести деньги врагу: СБУ разоблачила мошенников, похитивших у жителей Мариуполя почти 100 млн грн
12:38
Министр обороны США перечислил страны, которые готовы передать Украине танки Leopard 2
12:12
В Черном море дежурит один вражеский ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту
12:04
Эксклюзив
Ллойд Остин
Глава Пентагона перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной
12:01
OPINION
Тузла для Европы
11:49
Раде предлагают отменить праздничные 8 марта, 1 и 9 мая и ввести День украинки
11:28
Резников сообщил детали кадровых изменений в Минобороны
11:13
Мария Захарова
В Кремле отреагировали на информацию украинской разведки о намерении РФ совершить госпереворот в Молдове
11:03
Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов
10:46
Ограничения электроснабжения во вторник действуют только в Одессе, - Укрэнерго
10:27
Россия не накопила достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений, - британская разведка
10:06
OPINION
Несколько мифов, мешающих нашей победе
10:02
Впервые в истории Саудовская Аравия отправит женщину в космос
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV