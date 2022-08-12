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За время действия военного положения в Украине пограничники обнаружили более 700 уклонистов с поддельными справками

12 августа, 2022 пятница
15:47
Криминал

В Украине за время действия военного положения разоблачили более 700 мужчин с фальшивыми справками о непригодности к службе в армии

Об этом сообщила Госпогранслужба .

В пресс-службе ГПСУ отметили, что сотни мужчин со справками о непригодности к службе в армии оказались здоровыми. В частности, на границе Закарпатья и Румынии, в пункте пропуска "Солотвино", мужчина 1974 года предоставил такой документ, выданный территориальным центром комплектования в Донецкой области. Однако оказалось, что эту справку уклонист купил за $3 тыс. Ему грозит уголовное наказание за использование подложных документов и уклонение от призыва.

"После введения военного положения охрана границы разоблачила более 700 мужчин, у которых были справки о непригодности к военной службе с признаками подделки", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

За фальшивые документы уклонисты платят тысячи долларов или евро, но пограничники узнают в военкоматах, выдавали ли справку этому человеку. Потом обычно полиция начинает уголовное производство.

"Кстати, напомним, что за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ) предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. А за использование заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ) предусмотрен штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до двух лет", - отметили в ГПСУ.

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