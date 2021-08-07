За возвращении домой Литва обещает нелегалам по 300 евро
Власти Литвы пообещали выдавать по 300 евро тем мигрантам из Азии и Африки, которые попали в страну без визы. Выплата будет осуществляться только один раз и в условиях удостоверенного согласия вернуться домой
Об этом заявила руководитель Департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзинскайте, передает Еспресо.TV .
По ее словам, деньги будут выплачиваться в аэропорту перед посадкой на рейс.
"В случае возвращения в Литву еще раз на эти деньги претендовать будет нельзя", - приводит слова чиновницы Литовское государственное радио и телевидение .
Когда будут организованы рейсы для мигрантов - не уточняется.
Справка
Летом 2021 Литва объявила о миграционном кризисе.
На границе с Беларусью пока действует режим чрезвычайной ситуации.
Со стороны белорусской границы в республику нелегально перешли уже 4 тыс. человек. Больше всего - из Ирака.
Только за один день, 28 июля, литовские пограничники задержали 171 мигрант, тогда как 2020 за такое нарушение было задержано 82 человека, годом ранее - 46.
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Вильнюс обвиняет в провокации миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, приютила законно избранной белорусской президентци Светлане Тихановськой.
Официальный Минск обвинения не признает, однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за рубежом. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - заявил он, выступая перед парламентом.
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