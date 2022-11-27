За вознаграждение в 500 тыс. рублей: в Мелитополе оккупанты ищут украинских партизан
Во временно захваченном Мелитополе коллаборанты и захватчики ищут партизан и даже объявили вознаграждение – 500 тысяч рублей
Об этом в эфире национального марафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.
"Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, в котором призывают сдавать "украинских бандитов". Объявили "премию" 500 тысяч рублей", - отметил он.
Также Федоров сообщил, что захватчики заставляют медиков в Мелитополе писать заявления на поступление в фейковую больницу.
"На этой неделе оккупанты собрали весь трудовой коллектив нашей больницы, где работает более 1000 сотрудников, и сказали им всем написать заявления - уволиться из больницы украинской и написать заявления на поступление в новую фейковую больницу, которую образовали рашисты", - сказал он.
По словам Федорова, захватчики так пытаются заставить людей сотрудничать.
Кроме того, он добавил, что усилился террор против мирного населения, выросло количество массовых похищений.
- К слову, городской голова Мелитополя Иван Федоров подчеркнул , что во временно оккупированном Мелитополе усиливается террор и беспредел со стороны врага.
- В Мелитополе Запорожской области - постоянные успехи партизан, поэтому оккупационные власти начали подготовку к возможному так называемому трибуналу
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