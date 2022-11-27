Об этом в эфире национального марафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.

"Оккупанты упорно рекламируют чат-бот, в котором призывают сдавать "украинских бандитов". Объявили "премию" 500 тысяч рублей", - отметил он.

Также Федоров сообщил, что захватчики заставляют медиков в Мелитополе писать заявления на поступление в фейковую больницу.

"На этой неделе оккупанты собрали весь трудовой коллектив нашей больницы, где работает более 1000 сотрудников, и сказали им всем написать заявления - уволиться из больницы украинской и написать заявления на поступление в новую фейковую больницу, которую образовали рашисты", - сказал он.

По словам Федорова, захватчики так пытаются заставить людей сотрудничать.

Кроме того, он добавил, что усилился террор против мирного населения, выросло количество массовых похищений.

К слову, городской голова Мелитополя Иван Федоров подчеркнул , что во временно оккупированном Мелитополе усиливается террор и беспредел со стороны врага.

В Мелитополе Запорожской области - постоянные успехи партизан, поэтому оккупационные власти начали подготовку к возможному так называемому трибуналу