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Главная война с Россией За войну в Украине отвечает не только Путин, а вся Россия, – премьер Польши Моравецкий

За войну в Украине отвечает не только Путин, а вся Россия, – премьер Польши Моравецкий

4 октября, 2022 вторник
19:31
война с Россией Матеуш Моравецкий

Идеология "русского мира" имеет широкую поддержку в России, поэтому за вторжение в Украину отвечает не только президент РФ Путин, а страна в целом

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Варшавском форуме по безопасности, сообщает издание PAP.

"Это не война одного Путина, как считают некоторые на Западе, это война всей России. Россия должна фундаментально измениться, чтобы не представлять угрозы своим соседям в будущем", - сказал премьер.

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Кроме того, премьер также заметил, что "Россия возродила демонов, которые, как мы думали, остались в темном прошлом" – колониализм, империализм, национализм.

"Они вышли на поверхность, Кремль использует их как оружие пропаганды в российском обществе. К сожалению, идеология "русского мира" очень живуча в России", – сказал он.

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Мир
Польша
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