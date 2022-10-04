Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Варшавском форуме по безопасности, сообщает издание PAP.

"Это не война одного Путина, как считают некоторые на Западе, это война всей России. Россия должна фундаментально измениться, чтобы не представлять угрозы своим соседям в будущем", - сказал премьер.

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Кроме того, премьер также заметил, что "Россия возродила демонов, которые, как мы думали, остались в темном прошлом" – колониализм, империализм, национализм.

"Они вышли на поверхность, Кремль использует их как оружие пропаганды в российском обществе. К сожалению, идеология "русского мира" очень живуча в России", – сказал он.

19 сентября Польша ввела дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России.

27 сентября стало известно, что Польша отказалась принимать беглых от мобилизации россиян.

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