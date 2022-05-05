За военную помощь и выдворение российских дипломатов: РФ высылает семерых работников посольства Дании

Об этом сообщает в телеграме министерство иностранных дел РФ.



"Посол Дании в Москве Карстен Сендергорд был вызван в МИД, где ему заявили решительный протест в связи с объявлением 5 апреля персонами nоn grata 15 сотрудников посольства России в Дании и торгового представительства РФ в Копенгагене, а также оказанием датским властям военной помощи Киеву ", – говорится в сообщении.



Семи дипломатам Дании приказано покинуть Россию в течение двух недель. Также отказано в визе еще одному дипломату датской миссии.

2 мая Дания выступила за продление санкций против РФ. Также пообещала поддерживать Украину и готова возглавить восстановление Николаева. ранее мы сообщали, что Дания внесла вклад и стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.

1 мая Дания и Швеция вызвали послов РФ после того, как российский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство стран.

Датская компания Aarsleff закупит системы водоснабжения и водоотвода для пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ регионов Украины.

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