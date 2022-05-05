За военную помощь и выдворение российских дипломатов: РФ высылает семерых работников посольства Дании
5 мая в российский МИД вызвали посла Дании, чтобы сообщить, что семь сотрудников Посольства в Москве являются персонами нон грата
Об этом сообщает в телеграме министерство иностранных дел РФ.
"Посол Дании в Москве Карстен Сендергорд был вызван в МИД, где ему заявили решительный протест в связи с объявлением 5 апреля персонами nоn grata 15 сотрудников посольства России в Дании и торгового представительства РФ в Копенгагене, а также оказанием датским властям военной помощи Киеву ", – говорится в сообщении.
Семи дипломатам Дании приказано покинуть Россию в течение двух недель. Также отказано в визе еще одному дипломату датской миссии.
- 2 мая Дания выступила за продление санкций против РФ. Также пообещала поддерживать Украину и готова возглавить восстановление Николаева. ранее мы сообщали, что Дания внесла вклад и стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.
- 1 мая Дания и Швеция вызвали послов РФ после того, как российский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство стран.
- Датская компания Aarsleff закупит системы водоснабжения и водоотвода для пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ регионов Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.23
Покупка 31.23Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное