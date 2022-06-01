За владение оружием высказались 78% опрошенных в Дии украинцев
Около 60% из числа опрошенных поддерживают предоставление разрешения носить пистолет в общественных местах
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Опрос среди пользователей Дии по владению оружием в Украине завершен. Он стал самым массовым. Всего за неделю в нем приняли участие 1 726 452 украинцев. Хотя это лишь четвертый опрос, который мы запустили в приложении", - написал министр.
Его результаты оказались следующими:
- 59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах;
- 22% отмечают, что пистолеты категорически не должны быть в обращении среди гражданского населения;
- 19% отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.
Чиновник поблагодарил всех, кто принял участие в опросе и анонсировал новые плебисциты в приложении:
"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может коммуницировать со своими гражданами в три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии. Совсем скоро запустим в Дии новые опросы".
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