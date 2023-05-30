За вклад в развитие польско-украинских отношений: народного депутата Николая Княжицкого наградили Медалью Св. Кирилла и Мефодия

"Николай Княжицкий является большим поборником диалога и примирения между Польшей и Украиной. В течение многих лет он работает над чествованием, популяризацией личности и творчества польского писателя Станислава Винценза, а также является одним из основателей ОО "Всеукраинский демократический форум", которая работает на международное сотрудничество и межкультурный диалог", - так объяснили свой выбор члены Капитулы Медали. Они отметили последовательную поддержку Княжицким польско-украинского сотрудничества и разных культурных инициатив по переосмыслению общего наследия двух государств.

Медаль Св. Кирилла и Мефодия – это гуманитарная награда, созданная по инициативе Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Ею отмечают ученых, политиков, ученых, общественных деятелей, а также организации за их деятельность на благо Восточной Европы. В 2019 году, например, отличие получил польский политик Павел Коваль, поборник украинско-польских отношений. Николаю Княжицкому Капитула присвоила медаль еще осенью 2021 года. Но вручение отсрочили из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

"Это очень большая честь и ответственность для меня. Я хочу еще раз поблагодарить Капитулу и Университет в Люблине, которые решили меня наградить. Эта награда, конечно, не только для меня, но и для всех украинцев, работающих над тем, чтобы украинско-польские отношения имели будущее в Европейском Союзе. Это очень важно для меня", - сказал Николай Княжицкий.

Напомним, это уже не первое польское отличие для Николая Княжицкого. В 2019 году он получил Премию Ежи Гедройца. Эту гуманитарную награду вручают за деятельность в сфере взаимопонимания между странами Центрально-Восточной Европы и за продолжение идеи Ежи Гедройца - польского публициста и общественного деятеля, сторонника польско-украинского сотрудничества.