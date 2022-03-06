"За весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины": Зеленский наградил орденами пять глав ОВА и семь мэров
Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденами пять глав областных военных администраций и семь мэров
Указ обнародован на сайте Офиса президента.
Ордены выдали за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков
Наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- Сергея Гайдая – главу Луганской ОВА
- Дмитрия Живицкого – главу Сумской ОВА
- Павла Кириленко – главу Донецкой ОВА
- Виталия Кима – главу Николаевской ОВА
- Вячеслава Чауса – главу Черниговской ОВА.
Наградили орденом "За мужество" ІІІ степени
- Владислава Атрошенко – Черниговского городского голову
- Владимира Коваленко – Новокаховского городского голову
- Игоря Колыхаева – Херсонского городского главу
- Александра Лысенко – Сумского городского главу
- Александра Сенкевича – Николаевского городского главу
- Игоря Терехова – Харьковского городского главу
- Ивана Федорова – Мелитопольского мэра.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное