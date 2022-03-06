"За весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины": Зеленский наградил орденами пять глав ОВА и семь мэров

Указ обнародован на сайте Офиса президента.



Ордены выдали за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков

Наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

Сергея Гайдая – главу Луганской ОВА

Дмитрия Живицкого – главу Сумской ОВА

Павла Кириленко – главу Донецкой ОВА

Виталия Кима – главу Николаевской ОВА

Вячеслава Чауса – главу Черниговской ОВА.

Наградили орденом "За мужество" ІІІ степени

Владислава Атрошенко – Черниговского городского голову

Владимира Коваленко – Новокаховского городского голову

Игоря Колыхаева – Херсонского городского главу

Александра Лысенко – Сумского городского главу

Александра Сенкевича – Николаевского городского главу

Игоря Терехова – Харьковского городского главу

Ивана Федорова – Мелитопольского мэра.