Об этом говорится в статье The Washington Post.

Авторы утвердили, что пообщались с одним из членов чата на популярной геймерской платформе Discord, куда, вероятно, было отправлено более сотни секретных документов американского оборонного ведомства.

Отмечается, что человек, стоящий за утечкой секретных документов - "OG", молодой харизматичный любитель оружия и работник одной из военных баз. Он поделился сверхсекретными данными с группой далеких знакомых, искавших общение в условиях изоляции из-за пандемии.

Данные, публиковавшиеся OG, охватывали ряд деликатных тем, которые могли видеть только люди, прошедшие многомесячную проверку. По словам участника, это были сверхсекретные отчеты о местонахождении и передвижении высокопоставленных политических лидеров, а также тактическая информация о вооруженных силах. Геополитический анализ. Информация о попытках иностранных правительств вмешаться в выборы. "Если вы могли об этом подумать, это было в этих документах".

"Объединенная общей любовью к оружию, военному снаряжению и Богу, группа из примерно двух десятков человек - преимущественно мужчин и парней - в 2020 году создала клуб, в который можно попасть только по приглашениям, на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord Но в прошлом году они не обратили на это внимания, когда мужчина, которого некоторые называют "OG", опубликовал сообщение, переполненное странными аббревиатурами и жаргонизмами. Слова были незнакомыми и мало кто прочитал длинную записку, объяснил оидн из участников. Но он уважал OG, который утверждал, что знает тайны, которые правительство скрывает от простых людей", - говорится в материале.

Мужчина рассказал группе, что он часами работал над секретными документами, чтобы поделиться ими со своими товарищами на сервере Discord, который он контролировал. В частности, он читал участникам чата лекции о мировой политике и тайных правительственных операциях. Он хотел "держать нас в курсе событий", - сказал один из членов группы и, похоже, думал, что его инсайдерские знания помогут другим защититься от беспокойного мира вокруг них.

Утверждается, что рассказ первого участника говорящего на условиях анонимности сервера подтвердил и второй парень. Оба "знают настоящее имя OG, а также штат, где он живет и работает", но отказались делиться этой информацией, пока ФБР ищет источник утечки.

Мы все очень сблизились друг с другом, как сплоченная семья, - вспоминает участник группы. "Мы зависели друг от друга". Он рассказал, что другие члены группы, особенно OG, консультировали его во время приступов депрессии и помогали ему эмоционально уравновешиваться: "Нам хватало любви друг к другу".

Журналисты пишут, что OG был бесспорным лидером. Участник описал его как "строгого". Он устанавливал "иерархию" и ожидал, что другие будут внимательно читать засекреченную информацию, которой он делился. Когда их внимание ослабевало, он сердился.

"Тогда OG изменил тактику. Вместо того, чтобы тратить время на копирование документов с клавиатуры, он сфотографировал настоящие статьи и забросил их на сервер. Это были более яркие и впечатляющие документы, чем обычные текстовые изображения. Некоторые из них содержали подробные схемы боевых действий". Украине и строго засекречены спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским объектам электроэнергетики, которые описывали потенциальную траекторию северокорейских баллистических ядерных ракет, которые могут достичь Соединенных Штатов. Еще одна статья содержала фотографии китайского воздушного шара-шпиона, пролетевшего над страной в феврале, сняты с высоты человеческого роста, вероятно, с самолета-шпиона U-2, а также схему пули и прикрепленных к ней технологий наблюдения», – пишут авторы WP.