За условия конфиденциальности на английском языке: в Нидерландах оштрафовали TikTok на €750 тыс.

Об этом сообщает AD.nl, передает Укринформ.

"Все должны иметь возможность прочитать эти условия (конфиденциальности, - ред.) и понимать, что там написано. Также дети, которые много времени проводят в TikTok", - заявил пресс-секретарь AP.

Соцсеть уже перевела текст условий конфиденциальности на нидерландский.

"Этот штраф касается нарушений во времени, когда еще не было сделано перевода", - добавил пресс-секретарь.



В TikTok уже обжаловали решение регулятора, однако, если ведомство отклонит апелляцию соцсети, тогда она сможет подать в суд, чтобы попытаться отменить штраф.