За условия конфиденциальности на английском языке: в Нидерландах оштрафовали TikTok на €750 тыс.
Нидерландский орган по защите данных (AP) оштрафовал TikTok на €750 тыс. за то, что текст условий конфиденциальности был только на английском языке
Об этом сообщает AD.nl, передает Укринформ.
"Все должны иметь возможность прочитать эти условия (конфиденциальности, - ред.) и понимать, что там написано. Также дети, которые много времени проводят в TikTok", - заявил пресс-секретарь AP.
Соцсеть уже перевела текст условий конфиденциальности на нидерландский.
"Этот штраф касается нарушений во времени, когда еще не было сделано перевода", - добавил пресс-секретарь.
В TikTok уже обжаловали решение регулятора, однако, если ведомство отклонит апелляцию соцсети, тогда она сможет подать в суд, чтобы попытаться отменить штраф.
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