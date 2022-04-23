Об этом Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Вот такие обычные ребята, наши защитники, отправившие проклятый корабль для создания нового дома черноморской флоре и фауне. Как и обещал, отдал машину. По полю на ней не проехать, но жажду победы она значительно усиливает", - отметил Виктор Берестенко.



Бизнесмен сказал, что таких героев у нас достаточно, у каждого свой фронт. "Верим в ВСУ и народ Украины, делаем все для победы", – заключил Виктор Берестенко.



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