За уничтожение крейсера "Москва" украинским военным подарили автомобиль
Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко подарил Dodge Challenger украинским военным, подбившим флагманский корабль ЧФ России
Об этом Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко сообщил на своей странице в Facebook.
"Вот такие обычные ребята, наши защитники, отправившие проклятый корабль для создания нового дома черноморской флоре и фауне. Как и обещал, отдал машину. По полю на ней не проехать, но жажду победы она значительно усиливает", - отметил Виктор Берестенко.
Бизнесмен сказал, что таких героев у нас достаточно, у каждого свой фронт. "Верим в ВСУ и народ Украины, делаем все для победы", – заключил Виктор Берестенко.
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