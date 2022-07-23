За Украину погибли двое граждан США, - CNN

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США.

Представитель не привел никаких подробностей о людях или обстоятельствах их смерти, но сказал, что ведомство "поддерживает связь с семьями и оказывает всю возможную консульскую помощь".

"Из уважения к семьям в это тяжелое время нам больше нечего добавить", - сказал он.

Официальный представитель ведомства также прокомментировал ситуацию с двумя другими гражданами США, оказавшимися в российском плену. По его словам, американская сторона находится в контакте с украинскими и российскими властями в этом вопросе.

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства по обращению со всеми лицами, захваченными в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины, как с военнопленными", - сказал он.

Представитель госдепартамента отметил, что "в целом правительство США общается с Центральным агентством розыска Международного комитета Красного Креста по поводу пропавших без вести".

"Однако мы не говорим публично о конкретных случаях", - сказал он, добавив, что "пока нет дополнительных подробностей".

15 июня двое бывших американских военных предположительно попали в плен во время боевых действий против российских сил под Харьковом.

21 июня Белый дом назвал "ужасными" заявления России, что она не исключает применения казни к двум американским гражданам, взятым в плен во время войны в Украине.

Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретил делегацию палаты представителей конгресса США.

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