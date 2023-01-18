За Украину на ЧЕ по биатлону выступят две олимпийские чемпионки
Олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк выступят за сборную Украины на чемпионате Европы по биатлону в Швейцарии
Об этом сообщает Biathlon.com.ua.
По словам старшего тренера женской сборной Украины Александра Кравченко, на европейском первенстве в Ленцерхайде (Швейцария) выступят Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова.
Большинство сборных выставляют на чемпиона Европы по биатлону вторые составы, поскольку эти соревнования считаются второстепенными. В этом году они пройдут с 23 по 29 января и завершатся за неделю до главного старта сезона - чемпионата мира, который пройдет с 6 по 19 февраля в Обергофе (Германия).
Джима и Белосюк являются олимпийскими чемпионками 2014 года в эстафете.
- 16 января стало известно, что мужская сборная Украины выступит на чемпионате Европы сильнейшим составом.
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