За Украину на ЧЕ по биатлону выступят две олимпийские чемпионки

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

По словам старшего тренера женской сборной Украины Александра Кравченко, на европейском первенстве в Ленцерхайде (Швейцария) выступят Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова.

Большинство сборных выставляют на чемпиона Европы по биатлону вторые составы, поскольку эти соревнования считаются второстепенными. В этом году они пройдут с 23 по 29 января и завершатся за неделю до главного старта сезона - чемпионата мира, который пройдет с 6 по 19 февраля в Обергофе (Германия).

Джима и Белосюк являются олимпийскими чемпионками 2014 года в эстафете.

16 января стало известно, что мужская сборная Украины выступит на чемпионате Европы сильнейшим составом.

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