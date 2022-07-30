За Украину будет сражаться уже третий чеченский батальон. От имени ЧРИ, - СМИ

Об этом говорится в приказе главнокомандующего вооруженными силами ЧРИ, премьер-министра правительства в изгнании Ахмеда Закаева. Приказ на собрании командиров и бойцов объявил один из командиров по имени Хусейн (позывной Бандера), передает "Утро Кавказа".

Из приказа следует, что возглавил батальон бывший боец добровольческого батальона имени шейха Мансура, полковник Хаджимурад Зумсо.

При этом Закаев отметил, что присутствующие "принимают участие в историческом событии – возрождении вооруженных сил ЧРИ".

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На собрании, которое проходило в одной из гостиниц Киева, не присутствовали командиры чеченских добровольческих батальонов имени шейха Мансура и имени Джохара Дудаева.

Со своей стороны "Утру Кавказа" стало известно, что новый чеченский батальон будет действовать как подразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Раньше он назывался "Ичкерийская гвардия".

Справка

Чеченская республика Ичкерия существовала с 1991 по 2000 год до полной оккупации ее территории русскими войсками. До 2007 года государственные структуры ЧРИ действовали в подполье. В 2007 году руководитель ЧРИ Дока Умаров провозгласил "Имарат Кавказ".

Часть чеченских политиков и командиров не согласилась с этим решением, и правительство ЧРИ в изгнании продолжило свою деятельность за пределами ее территории.

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Разница в концепциях ЧРИ и Имарата Кавказ заключается в подходах к основам восстановления государственности. Сторонники ЧРИ выступают за национальную основу независимости, а Имарата Кавказ - и за национальную, и за религиозную одновременно. Чечня, по мнению последних, должна обрести независимость от России не в пределах исключительно собственной республики, а в формате объединения народов Северного Кавказа.

Напомним, 13 июля в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия".

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