В Кирилловке убит сын местного предпринимателя. Отец утверждает, что конфликт возник из-за украинского языка
26-летний Николай Балабатько из расположенного на побережье Азовского моря курортного городка Кирилловка (Запорожская область) в ночь с 5 на 6 ноября 2021 года скончался от удара ножом в сердце, нанесенного нетрезвым мужчиной из Луганской области
Нападающему не понравилось, что тот общался на украинском языке, утверждает отец покойного. Прибывший на место традегии полицейский пытался реанимировать парня, однако бесполезно, передает Еспресо.TV .
Злоумышленник позвал Николая во двор, а тот, будучи уверенным в своих силах, не отказался.
Хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от пришедшегося в сердце ножевого удара, приводит подробности местное RIA-M.tv.
Николай был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.
О трагедии Олег Дмитриевич рассказал в соцсети.
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