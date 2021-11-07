В Кирилловке убит сын местного предпринимателя. Отец утверждает, что конфликт возник из-за украинского языка

Нападающему не понравилось, что тот общался на украинском языке, утверждает отец покойного. Прибывший на место традегии полицейский пытался реанимировать парня, однако бесполезно, передает Еспресо.TV .



Злоумышленник позвал Николая во двор, а тот, будучи уверенным в своих силах, не отказался.







Хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от пришедшегося в сердце ножевого удара, приводит подробности местное RIA-M.tv.



Николай был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.

О трагедии Олег Дмитриевич рассказал в соцсети.