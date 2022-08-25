"За угрозы насилием Лукашенко": в Беларуси возбуждено уголовное дело против украинского нардепа Гончаренко
Беларусь открыла дело против украинского нардепа Гончаренко после его высказываний в дрес Лукашенко
Об этом сообщает в телеграмме мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".
"Так называемая Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении украинского депутата Алексея Гончаренко", - говорится в материале.
Сообщается, что вчера, 24 августа, после поздравления Лукашенко, пожелавшего Украине: "мирного неба и успехов в восстановлении достойной жизни", Алексей Гончаренко ответил: "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости. А белорусский народ будет свободен и будет жить в демократическом государстве".
В отношении украинского народного депутата возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе насилием в адрес Лукашенко и дискредитации государства.
- Ранее нардеп Гончаренко заявил, что в законе о медиа должна быть прописана защита журналистов от влияния государства и владельца.
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