Об этом сообщает в телеграмме мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

"Так называемая Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении украинского депутата Алексея Гончаренко", - говорится в материале.

Сообщается, что вчера, 24 августа, после поздравления Лукашенко, пожелавшего Украине: "мирного неба и успехов в восстановлении достойной жизни", Алексей Гончаренко ответил: "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости. А белорусский народ будет свободен и будет жить в демократическом государстве".

В отношении украинского народного депутата возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе насилием в адрес Лукашенко и дискредитации государства.

Ранее нардеп Гончаренко заявил, что в законе о медиа должна быть прописана защита журналистов от влияния государства и владельца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb