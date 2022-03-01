За участие во вторжении в Украину: Великобритания вводит санкции против Беларуси

Об этом пишет Sky News, сообщает УП .

Под санкции попадут начальник Генштаба Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич и еще три заместителя министра обороны, а также два предприятия из ВПК.

В список попали:

генерал-майор Андрей Бурдыко, начальник тыла Вооруженных сил Беларуси

генерал-майор Сергей Симоненко, начальник по вооружению

генерал-майор Андрей Жук, заместитель министра обороны.

Эти люди не смогут поехать в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

"Мы причиняем экономическую боль Путину и его близким. Мы не успокоимся, пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины", - сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Режим Лукашенко активно помогает и подстрекает к незаконному вторжению России, и его заставят ощутить экономические последствия своей поддержки Путина", - сказала Трасс.