За убийством Дугиной могут стоять украинские власти, - The New York Times со ссылкой на разведку США
В американской разведке считают, что украинские власти причастны к смерти Дарьи Дугиной - дочери "идеолога Путина" Александра Дугина
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.
По информации американцев, смерть Дугиной – это результат тайной операции, проведенной кем-то в украинских властях. В разведке США утверждают, что они ничего не знали о подготовке к убийству Дугиной, а если бы и знали, то отказали бы Украину от этой идеи.
В украинских властях, по версии NYT, отрицают свою причастность к убийству. Американцы убеждают, что уже упрекнули украинское руководство за смерть Дугиной.
В разведке США предполагают, что за убийством Дарьи Дугиной может стоять какая-то отдельная часть украинской власти, а другие могут вообще быть не в курсе. Также есть версия, что в подорванном авто должен был быть Александр Дугин, который считается идеологом "рашизма" и "мозгом Путина".
В Пентагоне также жалуются, что украинская сторона не всегда делится с американскими планами в войне против России.
- Взрыв авто Дарьи Дугиной произошел в 21:35 в субботу, 20 августа.
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21 августа следственный комитет России подтвердил, что в взорвавшемся и загоревшемся на подмосковном Можайском шоссе автомобиле находилась Дугина.
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22 августа федеральная служба безопасности РФ заявила, что раскрыла убийство дочери идеолога рашизма Александра Дугина и обвинила в нем украинские спецслужбы.
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