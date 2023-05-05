За Труханова внесли более 13 млн грн залога, он вышел из СИЗО
За мэра Одессы Геннадия Труханова, взятого под стражу накануне, внесли более 13 млн грн залога, поэтому он вышел из СИЗО
Об этом сообщил в твиттере журналист Олег Новиков.
"За Труханова внесли залог, он вышел из следственного изолятора. Смешно, потому что вчера адвокат мэра Одессы говорил, что никто не будет вносить залог. Сутки в СИЗО побыл", - написал Новиков.
Как сообщает Общественное, залог более чем в 13 миллионов гривен за городского главу Одессы внес депутат промэрской фракции "Доверяй Дилам" Дмитрий Танцура. Эту информацию он подтвердил Общественному.
Предыстория
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Одесского городского главу и других упомянутых фигурантов дела обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
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С октября 2018 это дело рассматривали в Малиновском районном суде Одессы.
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4 июля 2019 Малиновский райсуд Одессы объявил оправдательный приговор одесскому городскому голове и другим лицам.
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31 июля 2019 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на этот оправдательный приговор.
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11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП и направила дело на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.
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31 марта 2021 г. в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое подготовительное заседание по делу.
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25 апреля ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.
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4 мая ВАКС арестовал Труханова, поскольку тот не внес в срок более 30 млн грн залога. Мэра Одессы взяли под стражу на 60 суток с альтернативным залогом 13,42 млн грн
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