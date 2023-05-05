Об этом сообщил в твиттере журналист Олег Новиков.

"За Труханова внесли залог, он вышел из следственного изолятора. Смешно, потому что вчера адвокат мэра Одессы говорил, что никто не будет вносить залог. Сутки в СИЗО побыл", - написал Новиков.

Как сообщает Общественное, залог более чем в 13 миллионов гривен за городского главу Одессы внес депутат промэрской фракции "Доверяй Дилам" Дмитрий Танцура. Эту информацию он подтвердил Общественному.

Предыстория