За трое суток в ОРДЛО уничтожено 7 складов боеприпасов, - InformNapalm

Об этом сообщает международное волонтерское OSINT-сообщество InformNapalm.

Источники утверждают, что склады были уничтожены высокоточными ударами: семь выстрелов – 7 уничтоженных целей.

"В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов", - уточняет издание.

По мнению источников, это удары ВСУ, а российские войска пытаются "размыть успехи", простреливая центр города меньшими калибрами, чтобы устрашить население и перебить слухи о точности работы ВСУ по складам боеприпасов.

"Это компиляция свидетельств различных инсайдеров, которая дает приблизительное представление о ситуации и внушает осторожный оптимизм относительно начала внедрения на фронте действий современных высокоточных типов вооружений, с помощью которых украинская армия точечно уменьшает боевые способности армии РФ и срезает наступательный потенциал россиян". журналисты.