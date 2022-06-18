За трое суток в ОРДЛО уничтожено 7 складов боеприпасов, - InformNapalm
За последние трое суток на оккупированном Донбассе уничтожены по меньшей мере 7 объектов, на которых россияне разместили запасы боеприпасов
Об этом сообщает международное волонтерское OSINT-сообщество InformNapalm.
Источники утверждают, что склады были уничтожены высокоточными ударами: семь выстрелов – 7 уничтоженных целей.
"В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов", - уточняет издание.
По мнению источников, это удары ВСУ, а российские войска пытаются "размыть успехи", простреливая центр города меньшими калибрами, чтобы устрашить население и перебить слухи о точности работы ВСУ по складам боеприпасов.
"Это компиляция свидетельств различных инсайдеров, которая дает приблизительное представление о ситуации и внушает осторожный оптимизм относительно начала внедрения на фронте действий современных высокоточных типов вооружений, с помощью которых украинская армия точечно уменьшает боевые способности армии РФ и срезает наступательный потенциал россиян". журналисты.
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