Об этом Гераскевич написал в twitter .

"За три рубля продал мамочку. Противно. На пятом месяце полномасштабной войны Виктор Петренко, чемпион Олимпийских игр-1992, принял участие в ледовом шоу в Сочи - шоу Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова. Это прошлое украинского фигурного катания, которое наконец-то будет выброшено на помойку", - написал Гераскевич.

53-летний Виктор Петренко является олимпийским чемпионом-1992 и бронзовым медалистом Игр-1988. В настоящее время он занимает должность вице-президента Федерации фигурного катания.

23-летний Владислав Гераскевич – участник двух Олимпиад в соревнованиях по скелетону.

Татьяна Навка родилась в Украине, но выступала за Россию. Она является женой спикера российского диктатора Владимира Путина – Дмитрия Пескова.

8 июля Виктор Петренко принял участие в состоявшемся в Сочи ледовом шоу Навки.

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