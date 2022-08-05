За три месяца работы платформа UNITED24 собрала 6 млрд грн

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарю всех, кто присоединяется! Не прекращайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад", - написал Зеленский.

Добавим, что UNITED24 — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны.

Напомним, на собранные через платформу UNITED24 средства Украина приобрела первый вертолет, его стоимость составляет 23,4 млн грн

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