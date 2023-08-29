За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
Офис по поддержке изменений, Проект реформ оборонных закупок, Общественный союз "Фонд поддержки реформ в Украине", при содействии Специального советника Великобритании по обороне провели независимое аналитическое исследование состояния закупок в Минобороне
Об этом на своей странице в Facebook сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая, которая в составе тендерного комитета Минобороны добилась вывода всех тыловых закупок Минобороны на Прозорро.
В частности, участие в исследовании принимал известный украинский экономист, соучредитель Гражданской Платформы Новая Страна Валерий Пекарь. Исследователи сравнили показатели 2023 года с показателями 2019-2021 годов.
По их информации, среди положительных изменений: увеличилась конкуренция среди поставщиков, меньше неудачных лотов, сократились сроки проведения торгов, а также средний показатель экономии составил – 15,6% (в 2021 году этот показатель составил всего 1%).
"А теперь в картинках, а не в сериях. Коллегиальный орган работал всего 3 месяца. И вот результат. Выводы делайте сами", - написала Яровая.
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