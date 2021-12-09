За три года за коррупцию наказали 111 депутатов, - генпрокурор

Об этом она заявила на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", передает Еспресо.TV.



"За последние три года к уголовной ответственности за коррупцию привлечены 5,5 тыс. человек, из которых 111 - депутаты всех уровней", - сказала Венедиктова.



Генпрокурор добавила, что только в этом году в суд направили обвинительные акты в отношении 3,5 тыс. человек, которым инкриминировали коррупционные преступления.



"То есть, каждый день мы направляем в суд в среднем 11 дел этой категории в отношении 16 человек", - подчеркнула она.



По словам генпрокурора, в течение 2021 года правоохранители обезвредили 60 преступных организованных групп, половина из которых - в государственных органах власти. При этом сумма установленного ущерба по коррупционным делам в этом году достигла уже 3 млн грн.

Напомним, 23 ноября 2021 года нардепы инициировали создание ВСК по расследованию коррупции, приведшей к бюджетным потерям. Она должна расследовать факты, приведшие к потерям доходной части украинского госбюджета.

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