Об этом в утреннем своде 11 мая отчитывается Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что за последние три дня российская оккупационная администрация "эвакуировала" около 300 местных жителей с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск.

Среди вывезенных граждан есть дети.

ВСУ отразили 39 атак и поразили 2 артиллерийских подразделения россиян на огневой позиции

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там ВСУ отразили 39 атак.

Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 5 вражеских БПЛА разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Россияне нанесли 45 авиационных ударов и совершили 53 обстрела из РСЗО по Украине в течение суток

За прошедшие сутки противник нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки на Донетчине.

Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Беларуси и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды, Поповка, Павловка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении российская армия наступательных действий не предпринимала. Нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка и Веселое Луганской области и Ямполевка, Спорное и Берестовое - Донецкой.

На Бахмутском направлении армейцы РФ вели безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Белая Гора.

От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары по районам Новокалинового и Авдеевки.

Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка.

В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

Нанес авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ обороняются.

Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав.

А также обстреляли населенные пункты Времовка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Дудчаны, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское, Берегово, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка, Станислав Херсонской области и Херсон.