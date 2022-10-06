За три дня в Дии украинцы приобрели военные облигации на 25 млн грн
По состоянию на 6 октября украинцы в Дии за три дня приобрели военные облигации на сумму 25 млн гривен
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"Украинцы приобрели военные облигации в Дии на 25 млн гривен. Такой результат за 3 дня”, - пишут в Минцифре.
Сообщается, что самые популярные облигации в Дии – Донецк и Мариуполь.
"Вы покупаете облигации, средства попадают в бюджет. Затем финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным. Каждая гривня, каждая облигация – это инвестиция в деоккупацию городов и территорий", – объясняют в пресс-службе.
Кроме того, покупая облигации украинцы получают прибыль, это работает как депозит: "Сначала вы вкладываете средства, а впоследствии получаете их обратно с процентами".
- 31 июля Министерство финансов приступило к продаже военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.
- 16 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию.
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