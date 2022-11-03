Об этом сообщает WP.

За резолюцию проголосовали только РФ и Китай. США, Великобритания и Франция выступили против, а десять других стран Совбеза воздержались. Резолюцию не приняли, поскольку она не набрала минимум девяти голосов, необходимых для этого.

На прошлой неделе Россия распространила в Совбезе 310-страничный документ, в котором утверждалось, что "биологическая деятельность" происходит в Украине при поддержке Министерства обороны США.

В ООН заявили об отсутствии доказательств наличия "биологического оружия" у Украины, несмотря на обвинения России.

Заместитель посла России Дмитрий Полянский признал после голосования, что его правительство "очень разочаровано" тем, что Рада не ответила положительно на его просьбу создать комиссию.

Посол США Линда Томас-Гринфилд объяснила, что Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, "поскольку она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном отсутствии уважения к этому органу".

Томас-Гринфилд назвала встречу "колоссальной потерей времени" и сказал, а российские заявления частью московской "кампании дезинформации", которая пытается "отвлечь внимание от зверств, которые российские силы совершают в Украине, и отчаянных попыток оправдания неоправданной войны".

Еще в сентябре на встрече 197 государств-участников Конвенции о биологическом оружии она сказала, что "Россия не предоставила никаких достоверных доказательств в поддержку этих ложных обвинений".

И теперь Томас-Гринфилд резко заявила, что для России этого недостаточно, и "она неправомерно выдвинула те же ложные претензии здесь, злоупотребляя своим положением и оскорбляя всех".

Издание отмечает, что первоначальное утверждение России о секретных американских лабораториях биологического оружия в Украине в марте было отрицано независимыми учеными, украинскими лидерами и официальными лицами в Белом доме и Пентагоне. Расследование Associated Press в марте показало, что это заявление пускает корни в Интернете, объединяя сторонников теории заговора по COVID-19, сторонников QAnon и некоторых сторонников бывшего президента Дональда Трампа.

У Украины действительно есть сеть биологических лабораторий, которые получили финансирование и исследовательскую поддержку от США. Они принадлежат и управляются Украиной и являются частью инициативы под названием Программа уменьшения биологической угрозы, которая направлена на уменьшение вероятности смертельных вспышек, как природных, так и созданных человеком. Усилия США берут начало в 1990-х годах, чтобы демонтировать программу бывшего Советского Союза по оружию массового уничтожения.

Напомним, Россия созвала заседание Совета Безопасности по своим претензиям в прошлый четверг. Посол России в ООН Василий Небензя обвинил США в проведении в Украине работы со смертельно опасными микроорганизмами, в частности, холерой, чумой.

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