За то, что северная часть Арабатской стрелки осталась в Украине, следует благодарить гетмана Скоропадского, - историк Сергей Громенко

Об этом кандидат исторических наук, автор книги "Скоропадский и Крым" Сергей Громенко заявил в программе "Историческая правда с Вахтангом Кипиани", что 19 сентября 2021 года вышла на Еспресо.TV .



"Это очень важно: то, что сейчас северная часть Арабатской стрелки находится не под российской оккупацией, а принадлежит Украине, это заслуга исключительно Скоропадского. Потому что его комендант Геническа провел там рефрендум летом 1918 года и эта часть перешла в Украину. Был поставлен заслон. И таможня, и пограничники стояли.



Затем, когда большевики пришли и захватили Крым и Украину, они вот эту северную часть Арабатской стрелки вернули обратно в Крым, до 1955 года. А в 1955 году вновь отделили ее от Крыма и передали Херсонщине. Почти идеально в тех же границах, как и провел Скоропадский ", - пояснил Громенко.



Поэтому, по мнению ученого, там должен быть памятник или мемориальная доска в честь гетмана Павла Скоропадского.



"Именно Скоропадскому принадлежит гениальная фраза: " Украина не может жить без Крыма, потому что это будет какое-то туловище без ног ", - отметил историк.

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