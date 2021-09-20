За то, что северная часть Арабатской стрелки осталась в Украине, следует благодарить гетмана Скоропадского, - историк Сергей Громенко
Город Геническ с окрестностями на Арабатской стрелке, которая географически является частью Крыма, под исключительно украинской юрисдикцией закрепил еще гетман Павел Скоропадский
Об этом кандидат исторических наук, автор книги "Скоропадский и Крым" Сергей Громенко заявил в программе "Историческая правда с Вахтангом Кипиани", что 19 сентября 2021 года вышла на Еспресо.TV .
"Это очень важно: то, что сейчас северная часть Арабатской стрелки находится не под российской оккупацией, а принадлежит Украине, это заслуга исключительно Скоропадского. Потому что его комендант Геническа провел там рефрендум летом 1918 года и эта часть перешла в Украину. Был поставлен заслон. И таможня, и пограничники стояли.
Затем, когда большевики пришли и захватили Крым и Украину, они вот эту северную часть Арабатской стрелки вернули обратно в Крым, до 1955 года. А в 1955 году вновь отделили ее от Крыма и передали Херсонщине. Почти идеально в тех же границах, как и провел Скоропадский ", - пояснил Громенко.
Поэтому, по мнению ученого, там должен быть памятник или мемориальная доска в честь гетмана Павла Скоропадского.
"Именно Скоропадскому принадлежит гениальная фраза: " Украина не может жить без Крыма, потому что это будет какое-то туловище без ног ", - отметил историк.
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