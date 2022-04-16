За сутки оперативное командование "Юг" уничтожило 76 оккупантов и 16 единиц техники

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".



"Отчаянно пытаясь закрепиться и удержаться на позициях южного фронта, самая позорная армия мира гатить по мирным жителям Николаевщины и Херсонщины. На отдельных участках зафиксирована работа снайперов. Разъяренный потерями в Черном море, враг усилил ракетную угрозу, подтягивает дополнительные силы на всех направление ракетных ударов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины. Николаев и еще несколько населенных пунктов области оказались под плотным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов", – пишут военные.



Они отмечают, что продолжаются работы по разбору разрушений объектов инфраструктуры. К сожалению, есть ранены и убиты среди гражданского населения.



"За текущие сутки вражеские потери в наших регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники, среди которых точными выстрелами из ПТРК Джавелин были уничтожены два танка Т-72, ​​2 самоходные артиллерийские установки, 3 реактивные системы залпового огня «Град» и БПЛА- разведчик. Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население. А значит, мы должны быть готовы защитить себя и близких, оперативно и правильно среагировать на сигналы тревоги, не допустить диверсий и провокаций", - подводят итоги в оперативном командовании "Юг".

Инструкторы из Великобритании вернулись в Украину и провели в ВСУ инструктаж по использованию противотанковых ракет NLAW

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