Об этом в эфире Еспресо сказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

"У меня очень много вопросов к международным организациям, которые декларируют якобы защиту прав человека, но в то же время спокойно наблюдают за тем, как абсолютно дерзко на все эти права человека просто наплевать и РФ, и "Л/ДНР". Дело в том, что Красный Крест делает попытки самоустраниться от ответственности за эти процессы", - отметил он.

По мнению Жорина, именно на международных организациях и других мировых странах лежит часть ответственности за эти теракты и издевательства, подобные взрыву в Оленовке.

"Именно потому, что они закрывают глаза и не реагируют, не совершают никаких действий и шагов, чтобы этого не происходило. Этим они порождают новые теракты, убийства, пытки, которые происходят на этих территориях. Сегодня правозащитные организации, если они действительно себя такими считают, должны быть в Оленовке, в других СИЗО в России, где удерживают сейчас пленных, потому что с ними уже обращаются не как с пленными", - добавил он.

По словам экс-командира, россияне больные "на всю голову" и занимаются издевательствами, пытками и убийствами пленных.

"О судьбах многих мы не знаем. Если они называют себя правозащитными организациями, они должны сделать хоть что-нибудь или вообще перестать существовать", - подытожил Жорин.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, дубинками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

В разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставок Украине оружия и для деморализации военнопленных.