За такие теракты, как в Еленовке, частично ответственны международные организации и ряд стран - экс-командир полка "Азов" Жорин
На международных организациях и части мировых стран лежит часть ответственности за теракты и издевательства россиян над украинскими военнопленными
Об этом в эфире Еспресо сказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.
"У меня очень много вопросов к международным организациям, которые декларируют якобы защиту прав человека, но в то же время спокойно наблюдают за тем, как абсолютно дерзко на все эти права человека просто наплевать и РФ, и "Л/ДНР". Дело в том, что Красный Крест делает попытки самоустраниться от ответственности за эти процессы", - отметил он.
По мнению Жорина, именно на международных организациях и других мировых странах лежит часть ответственности за эти теракты и издевательства, подобные взрыву в Оленовке.
"Именно потому, что они закрывают глаза и не реагируют, не совершают никаких действий и шагов, чтобы этого не происходило. Этим они порождают новые теракты, убийства, пытки, которые происходят на этих территориях. Сегодня правозащитные организации, если они действительно себя такими считают, должны быть в Оленовке, в других СИЗО в России, где удерживают сейчас пленных, потому что с ними уже обращаются не как с пленными", - добавил он.
По словам экс-командира, россияне больные "на всю голову" и занимаются издевательствами, пытками и убийствами пленных.
"О судьбах многих мы не знаем. Если они называют себя правозащитными организациями, они должны сделать хоть что-нибудь или вообще перестать существовать", - подытожил Жорин.
- 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.
- 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
- 3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.
- ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.
- 6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, дубинками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.
- В разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставок Украине оружия и для деморализации военнопленных.
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