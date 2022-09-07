Об этом сообщили в пресс-релизе ЕНП.

"Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским заслуживает получить премию Сахарова "За свободу мысли". Они ежедневно продолжают защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу кандидатуру поддержат все политические группы в Европарламенте", - отметила евродепутат парламентской группы, вице-глава ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене.

Также в ЕНП подчеркнули, что поддерживают Украину с самого начала полномасштабной войны. Партия настаивает на конкретных мерах по противодействию международным преступлениям, которые совершает Россия. Именно ЕНП была первой, кто поддержал эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ.

Премия Андрея Сахарова "За свободу мысли" - ежегодная награда Европарламента, основанная в 1988 году. Ее вручают за защиту прав и основных свобод человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение международного законодательства и защиту прав меньшинств. Кандидатов на премию выдвигают депутаты Европарламента. Для победы участника должны поддержать не менее 40 депутатов, имеющих право отдать свой голос только за одного кандидата.

В 2021 году премию имени Андрея Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий свой срок за решеткой.