За сутки защитники Украины отразили 40 атак россиян в Бахмуте и Марьинке, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ отразили 40 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на этих участках фронта защитники отразили 40 атак противника.

Украинская авиация тогда же нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

За сутки РФ нанесла 19 авиационных и 4 ракетных удара, их угроза все еще высока

За сутки российская армия нанесла 19 авиационных и 4 ракетных ударов, совершила более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - подчеркнули в Генштабе.

Чтобы восполнить потери, РФ проводит кампанию по поддержанию мобилизации

"Чтобы популяризировать военную службу, используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах. В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже", - отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. На территории этой страны и дальше находятся некоторые подразделения территориальных войск ВС Российской Федерации.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей содержатся определенные подразделения противника.

В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфине, Шпиль, Юнаковка, Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.

В Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Северного и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. В частности это – Керамик, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области, а также город Херсон.